Как с пользой для ребенка провести время на самоизоляции?

Чем занять ребенка на самоизоляции, как направить его энергию в нужное русло и не потерять самообладания? Лепка, рисование, игры. Даже привычные занятия нужно преподносить по-новому в такой обстановке. Сотрудники «Вести Севастополь» готовы поделиться своими рецептами развлечения детей в условиях изоляции.

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Анна Сорокина расскажет, как она проводит время с детьми.

Для многих родителей, которые вынуждены работать дома, совмещать профессиональную деятельность с заботой о ребенке трудно только потому, что, не получается увлечь маленького почемучку в процесс работы, но для ребенка любая деятельность может стать игрой.

Самостоятельно ретушировать детские фотографии можно быстрее и эффективнее, но совместно с сыном эта работа превращается в раскраску на компьютере. Так ребенок не только осваивает технику, но и учится помогать родителям. Проще было бы включить мультик, но мы не ищем легких путей.

Кроме тренингов и видеоуроков, которые есть в интернете, для любого возраста, можно найти совместное занятие и развивать, например, мелкую моторику. Бусины разных размеров и расцветок помогают развивать не только пальцы и внимание, параллельно их можно пересчитывать, или играть в ассоциации. Какая-то похожа на льдинку, другая на ягоду.

Ролевой сюжет – для родителя это совместное творчество, для ребенка – развитие речи, социализации и навыки простого счета, если игра как у нас, в магазин. Товары в игровом магазине могут обозначать совсем не то, чем является предмет в жизни. Настоящие монеты добавят реалистичности, мы их продезинфицировали, а вот счеты для дошкольника могут стать открытием.

Остаться в четырех стенах, только на первый взгляд трудно, если применить фантазию, и с четырьмя детьми в самоизоляции – интересно. Как проводить время дома, где детей много и получать от общения удовольствие, знает режиссер монтажа программы Вести Севастополь Андрей Асташев.

В частном доме, конечно, больше поле для творчества, чем в квартире, главное каждому найти занятие по душе и периодически контролировать результаты. Кому-то нравится ухаживать за растениями, другим – наблюдать за птицами, а самого маленького устроит любой вариант.

Дом за городом в период карантина большой плюс, рядом нет закрытых парков и обклеенных запрещающей пленкой детских площадок, но есть лес, сразу за калиткой, и в нем – никого. Если прогулки на свежем воздухе заменить занятиями внутри помещения, и там занятий достаточно. Разобрать игрушки и одежду, вымыть окна, приготовить еду на большую семью. Дел хватит всем, но главная задача: дождаться, когда вечером все соберутся за одним столом, тем более по особому случаю. Ведь семейные праздники не отменяет даже особый режим.

Андрей Асташев, Анна Сорокина

Источник: Вести.Севастополь