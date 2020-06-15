Как Севастополь отметил 237-й день рождения

15 июня 2020     10
Как Севастополь отметил 237-й день рождения

На доске почёта в День города традиционно – новые портреты. В этом году особенное внимание уделили врачам. Коллектив инфекционной больницы на доске почёта – в полном составе.

«Если бы не их работа, не их сплоченность, мы бы получили, к сожалению, совсем другие результаты. Мне, если честно, больше хочется уйти сейчас на работу и вновь продолжить свою службу! Потому что сейчас я удрала со службы», – поделилась заведующая детским отделением городской инфекционной больницы Ольга Маликова.

Почётные звания получили 12 горожан. Заслуженными стали работники образования, артисты, художники. Отдельно – благодарность Президента страны для активиста организации «Волонтёры Победы».

 

Двадцать три городских фонтана запущены, как замена праздничным гуляньям и концерту. В этом году устроить День города в привычном формате помешала эпидемиологическая ситуация.

«Севастополь отмечает 237 день рождения, и отмечает его в хорошей форме. Всех приглашаю гулять по городу, пока ещё соблюдая немножко социальную дистанцию, и радоваться лету, солнцу, морю – всему самому лучшему», – обратился к собравшимся врио губернатора Развожаев.

Горожане на призыв радоваться откликаются. Сухой фонтан на Ушакова – почти как интерактивная игрушка.

«Это прекрасная идея! Он очень украшает центр, наконец-то центр стал живым, весёлым, есть где побегать детям, есть где порадоваться родителям. Мы тоже собираемся одеться поудобнее и побегать здесь», – говорит житель Севастополя Оксана Домнина.

 

Стоит фонтану на секунду затихнуть и затихают все вокруг. Но это только на секунды – инженеры подбирают идеальный режим работы. Говорят, единственные трудности, с которыми пришлось столкнуться – сжатые сроки и жёсткость воды.

«Свойства воды в Севастополе таковы, что они имеют очень большую концентрацию кальция и известняка. Приходилось в этом году вплоть до того, что использовать механическую обработку поверхностей для того, чтобы удалить вот этот вот налёт», – рассказал ведущий инженер компании-подрядчика Александр Велиготский.

Чаши планируют чистить каждую неделю. Капитальная уборка – раз в месяц. Городские фонтаны будут работать до сентября. При этом кроме создания новых в порядок готовятся привести и старые.

Сейчас инженеры спорят о том, как сделать лучше фонтан на Приморском бульваре. В этом году, как говорят, работает он не на полную мощность. Чтобы показать все свои возможности, ему требуется реконструкция, в первую очередь – техническая. И это, видимо, будет следующий шаг для Севастополя, как для города фонтанов.

Евгения Квашнина

Источник: Вести.Севастополь

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