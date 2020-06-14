Как Севастополь отметил День России

Один из главных государственных праздников, День России, отметили 12 июня жители нашей большой страны. 30 лет назад была принята Декларация о государственном суверенитете. Как эту дату воспринимают в Севастополе, который после воссоединения Крыма с Россией иногда называют её третьей, патриотической, столицей?

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Гимн России и Города-Героя под аккомпанемент оркестра. У мемориала Героической обороны Севастополя 1941-42 годов венки и цветы. На набережной – ансамбль песни и пляски Черноморского флота.

«Я от всей души поздравляю всех севастопольцев, жителей страны с Днём России! Нам выпало счастье и честь встречать этот праздник в Севастополе. А как сказала наш президент: «Севастополь – это патриотическая столица России», – обратился к собравшимся врио губернатора Михаил Развожаев. «С юбилейным днём! 30 лет по историческим нормам срок небольшой. Но за эти 30 лет наша страна Россия, она выдержала немало испытаний. И многие испытания, которые нам удалось пройти, мы выдержали благодаря единству нашего народа. Я от всей души поздравляю всех севастопольцев!», – подчеркнул секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Волонтёры разворачивают один из главных символов страны – российский флаг. Одновременно с этим в другой части города, жители дома №21 на улице Шевченко тоже вышли петь гимн.

«Мурашки по коже, когда поется гимн, тем более таким большим количеством людей. Приятно. Такое чувство гордости за страну», – поделилась житель дома Юлия Елфимова.

Триколор в эти дни можно встретить везде: и на суше и в море. Валерий Зубков рассказывает, что над его любимой яхтой «Айя» всегда развивалось сине-бело-красное полотнище. А когда в 2014 году российский флаг начал реять над всеми кораблями и яхтами побережья, президент Федерации парусного спорта Севастополя испытал огромное чувство гордости. С тех пор здесь проводят регату, посвященную возвращению Севастополя и Крыма в родную гавань.

«Замечательно, есть гордость определенная, что мы вернулись в Россию, наверное, ходится лучше. Регат стало больше, сделано очень много, если говорить про парусный спорт. Есть решение о строительстве яхт-клуба, который будет принадлежать городу. Будет построен в Казачьей бухте. Наверное, там будет центр развития парусного спорта», – рассказал президент Федерации парусного спорта в Севастополе Валерий Зубков.

Триколор гордо реет на яхтах, судах и кораблях от Калининграда до Владивостока. Полотнища новые. Это активисты команды «Молодёжка ОНФ» провели акцию Флаги России.

«Если учесть, что к 9 мая мы повесили в районе 1,5 тысячи флагов. Думаю, и сейчас в районе полутора или двух тысяч будет вывешено. Также флаги и яхты в Балаклаве все будут вывешены. И так же на зданиях Севастополя. Продолжается эта акция от моря на сушу», – отметила активист команды «Молодёжка ОНФ» в Севастополе Валерия Ермолаева.

В День России Севастополь выглядит торжественно. В Городе-Герое обновили флаги и установили новые фотозоны. Украшают сегодня не только улицы и здания, но и квартиры. В стране проходит акция «Окна России».

В эти дни родители не ругают детей за то, что они рисуют на окнах. Участники Российского движения школьников таким вот образом решили отметить национальный праздник. Кирилл Устяков добавил в процесс атрибуты родного города.

«Я его украшал символами Севастополя, это конечно же памятник затопленным кораблям, он всегда ассоциируется с нашим городом. И воздушными шарами, потому что это праздник, и он должен быть ярким. Россия отмечает свой день и это один из самых главных праздников для всей страны», – считает ученик СШ №3 Кирилл Устяков.

А семья Гумелюк убеждена, что Крымский полуостров – лучшее место для жизни. Им есть с чем сравнить. 15 летняя Кира родилась в Великобритании, двое младших детей – в США, но многодетная семья сделала сознательный выбор вернуться на родину.

«Небольшое количество времени пожила и там и там. Но остановилась здесь, бросила якорь здесь в России. Потому что это моя родная страна, по духу и вообще. Мои корни здесь, потому мы все здесь. Это патриотизм. Мы верим в лучшее, мы любим нашу страну», – делится Мария Гуменюк.

Акция «Окна России» – возможность проявить себя творчески, а ещё сблизиться детям и родителям. Одноклассники Яна и Артём решили украсить окна плакатами, которые сами нарисовали.

«Я думаю это для того чтобы мы развивали творчество и чтобы все понимали, что мы любим Россию», – считает ученица СШ №3 Яна Гукасян. «Россия – страна, в которой мы все родились. И значит надо, чтобы все видели, как мы её любим. Чтобы другие увидели, как мы её любим и тоже стали любить ещё больше», – говорит ученик СШ №3 Артём Сойко.

Это признание в любви на верхних этажах дома №48 по улице Ленина хорошо видно всем прохожим. В эти дни тысячи окон украшают самые важные символы страны. Их фотографии можно увидеть, если сделать запрос по хэштегу #Окна России.

Оксана Колесникова, Олег Смирнов, Михаил Шурмель, Сергей Буторин, Олесь Быков

Источник: Вести.Севастополь