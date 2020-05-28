Как севастопольцы содержат пуму в домашних условиях

Пандемия и Карантин – такие имена дали двум детёнышам американских пум, появившимся в зоопарке штата Велакрус на востоке Мексики. Инициаторы идеи объяснили, что таким образом хотят напомнить людям, как важно даже в трудные времена находить поводы для радости и сплочения. А в Севастополе тем временем появилась своя домашняя пума.

<!-- -->

Для севастопольца Виталия Улановского кормление с руки пумы не смертельный номер, а ежедневный ритуал. Чтобы найти с питомцем общий язык, мужчина обращался за помощью к профессиональным кинологам. Без специальной дрессировки, пока животное привыкало жить в доме, оно сломало несколько предметов бытовой техники – от утюга до микроволновки, но хозяин считает, что эмоции, которые общение с пумой Ричи приносит семье, намного дороже.

«Он несёт нам очень много позитивных эмоций, и каждый день, когда мы приходим уставшие с работы, он даёт нам классную эмоциональную разрядку, он встречает, он мурлыкает, он любит нас. Иногда он приходит, начинает ластиться», – говорит Виталий Улановский.

А ещё, по словам хозяев, этот необычный питомец откликается на своё имя. Удивительно, но звуки, которые издают пумы, похожи на крик попугаев.

За жизнью севастопольской пумы уже следят больше шести тысяч интернет-пользователей. Хозяева Ричарда создали ему отдельную страницу в приложениях Tik-Tok и Instagram. Часто подписчики задают Виталию вопрос – как он отважился завести не собаку или кошку, а пуму. Мужчина отвечает, что на покупку такого зверя его вдохновила история знаменитой пензенской пумы Месси. Севастопольцы искали щенка пумы по всей России, на родном полуострове такого зверя в продаже не нашлось, и они поехали за новым другом в один из петербургских питомников. Когда пуму привезли в Севастополь, ей было всего четыре месяца. За полгода Ричард вырос в два раза, и весит теперь 25 килограммов. Его хозяева рассказывают, что одни их гости боятся зверя, другие сравнивают с котёнком, потому что Ричард любит, когда его гладят.

А вот к технике Ричи относится настороженно, увидев телевизионный штатив, он испугался и долго не слезал со стола. Тогда его хозяин рассказал журналистам, что чем выше относительно незнакомого объекта находится пума, тем спокойнее она себя чувствует. Другой интересный факт – пумы рождаются пятнистыми, как леопарды, а с возрастом тёмные круги на шкуре исчезают. На этих кадрах из домашнего архива ещё заметен младенческий окрас Ричарда. Теперь он не только светлее, но и намного больше, а потому хозяева строят ему новый, уличный вольер, напоминая друг другу крылатую фразу Экзюпери, что «мы в ответе за тех, кого приручили».

Анна Шустер, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь