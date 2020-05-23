Как севастопольские отельеры готовятся к началу туристического сезона

Вопрос когда начнётся туристический сезон волнует и жителей, и потенциальных гостей Крыма. На полуострове с внутрироссийским туризмом связывают надежды на выход индустрии гостеприимства из кризиса. Но отелям в первую очередь придётся соответствовать требованиям Роспотребнадзора, а уже потом – клиентов. Каким в Севастополе может стать сезон 2020 года с оглядкой на COVID-19?

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Предписания и требования, которые Роспотребнадзор выдал санаториям не распространяются на гостиницы, рассказывает владелица мини-отеля Юлия Бедаш. Впрочем, даже если бы санитарные врачи позволили, выполнить всё, о чем они просят — миссия была бы почти невыполнимой.

«Если опираться на требования Роспотребнадзора, нам надо убрать обои со стен, убрать ковролин с пола, проводить дезинфекцию всех поверхностей два раза в день», — рассказывает предприниматель Юлия Бедаш.

А ещё обеспечить социальную дистанцию, завтрак в номера в одноразовой посуде, постоянное измерение температуры и смену масок для гостей и персонала каждые два часа. Для выполнения всех норм в этом мини-отеле нужно 350 тысяч рублей. А если здесь выявят случай коронавируса — гостиницу превратят в обсерватор. Юлия оценила все риски и решила сейчас не работать. 15 номеров в этой гостинице пустуют с конца марта. Руководство решило не рисковать. Не селят здесь даже тех, кто приезжает в Севастополь в командировки. По предварительным подсчетам упущенная выгода предпринимателей в апреле свыше миллиона. Убытки за май ещё не считали.

В общественной организации «Союз гостеприимства» представители турбизнеса полуострова. Всего 120 предпринимателей. Больше половины из них приняли участие в опросе. 41% уже потерял от 100 до 500 тысяч рублей. Больше трети оценивают свои убытки до миллиона. Свыше этой суммы — почти 14%. И если в апреле цены на размещение еще были как говорится «зимними», то с 1 мая каждый год доходы предпринимателей значительно увеличивались.

«Севастополь традиционно загружен на майские праздники на 100%. Оплаченные брони от гостей были еще в ноябре, декабре. В феврале у нас не было ни одного свободного номера на период с 1 по 10 мая. К сожалению, нам пришлось вернуть брони или перенести отдых на август — сентябрь, осенние и даже новогодние праздники», — заявила предприниматель Юлия Бедаш.

Есть гости, которые перенесли свой отдых на 9 мая 2021 года. Статистика мини отеля Юлии — 10% возвратов и 90% переносы дат. Причем за туристом и через год фиксируется цена сегодняшнего дня. И здесь счет не в пользу предпринимателей. Как сейчас помочь сфере гостеприимства решают власти. В видеоконференции от Севастополя вице-губернатор Мария Литовко, от Крыма — министр курортов и туризма Республики. Эксперт — почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько и владельцы гостиниц, туроператоры — всего более 150 человек.

«Я, наверное, скажу аккуратно острые моменты с первых чисел июня точно нужно переносить, особенно это касается детского отдыха», — говорит министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко. «Наша принципиальная позиция — не должно быть так. Курорт на самом деле открыт, на рынках полно народа, частный сектор вовсю принимает кого угодно, ничего не соблюдает, а санатории не открываются. Нам кажется это нелогично», — сообщил президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько.

Заложниками ситуации стали предприниматели 50 смежных с туризмом отраслей. Помощь оказывает государство. В общественной организации «Союз Гостеприимства» более, чем у половины предпринимателей, количество сотрудников не превышает пяти человек. У 20% опрошенных трудится от 5 до 10. Ещё четверть — работают сами. И только у 8% персонал — более 10 человек. На всех официально трудоустроенных сотрудников можно получить денежную выплату.

«Если у вас ест вопросы сообщайте на горячую линию. мы индивидуально по каждой проблеме если вам положена выплата, но что-то там с банком. Мы индивидуально по каждому заявлению, — пояснила заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко, — обращайтесь, мы готовы реагировать на эти вопросы».

У Ольги Крючковой гостевой дом. Семейный бизнес работает круглый год — селятся здесь командировочные. Последние месяцы работают почти в убыток. Женщина получила выплату на своих четырёх сотрудников. Говорит, если бы не поддержка правительства — пришлось бы искать почти 100 тысяч на зарплату за два месяца.

«Безвозмездная помощь от государства — на самом деле очень приятно. Мы предприниматели привыкли рассчитывать на себя, — говорит предприниматель Ольга Крючкова, — на самом деле это не само собой разумеющиеся».

В стране приняли новые меры поддержки для предпринимателей, которые в непростые времена смогли сохранить рабочие места для своих сотрудников.

«Суть этого инструмента. Если предприниматель из особо пострадавшей отрасли сохранит у себя штат сотрудников 90%, то в течение года платежи по кредитам будут списаны и тело кредита, и проценты», — разъяснил председатель севастопольского регионального отделения «Опора России» Илья Пестерников.

Несмотря на неопределенность даты открытия сезона для туристов, отельеры готовятся встречать гостей и не теряют надежды, что сезон состоится. По словам врио губернатора Михаила Развожаева, при соблюдении всех рекомендуемых санитарных норм и улучшения эпидемиологической ситуации с середины июня, возможно, откроются пляжи Севастополя.

Оксана Колесникова, Михаил Шурмель, Александр Соловьёв, Анастасия Пипенко

Источник: Вести.Севастополь