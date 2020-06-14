Как севастопольские отели и гостиницы обеспечивают безопасность туристов

Начинается генеральная репетиция туристического сезона. Так отельеры Крыма и Севастополя называют ближайшие две недели. До 1 июля санатории, пансионаты и гостиницы могут принимать гостей, но не всех, а только с регистрацией на полуострове. “События недели” выяснили, как клиентам обеспечат комфортный отдых в условиях повышенных санитарных требований, нужен ли тест на COVID-19, и готовы ли гостиницы предложить крымчанам скидку.

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На входе проверяют документы, измеряют температуру. В запасе медработников семь тысяч медицинских масок, столько же пар перчаток – этого всем сотрудникам и гостям должно хватить на месяц, в холлах и залах – рециркуляторы. В ресторане столы на расстоянии двух метров друг от друга.

«При поселении гостей в обязательном порядке мы соблюдаем принцип отдыхания номера, то есть после выселения гостя из номера мы не заселяем никого в течение суток. Проводится полная дезинфекция номерного фонда, также мы селим номера через один», – рассказывает руководитель службы приёма и размещения гостей парк-отеля “Песочная бухта” Анастасия Измайлова.

Спа-центры пока закрыты, у медицинских сотрудников другая работа – следить за состоянием постояльцев. В случае, если у кого-то из гостей подозрение на коронавирус – четкий алгоритм действий.

«Мы остаемся на территории, естественно мы ведем полную перепись всех сотрудников и гостей, которые в данный момент находятся на территории Песочной бухты, до этих пор мы естественно находимся все на местах, мы начинаем текущую дезинфекцию по тем помещениям, где находился гость», – пояснила Оксана Мармута главный врач медцентра в парк-отеле “Песочная бухта “.

Данные передают в Роспотребнадзор и инфекционную больницу. Также будут действовать и сотрудники небольшой виллы в бухте Казачья. Здесь даже выделили две комнаты под обсерватор. В отдельном здании.

«Я примерно подсчитала, что соблюдение всех требований Роспотребнадзора к небольшому объекту – 15 номеров – где-то в месяц будет выходить тысяч 150-200, чтобы это было всегда в наличии, с пятидневным запасом, да, это дополнительная финансовая нагрузка, такое есть, – говорит председатель ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова. – Будем выполнять, а что ж, уже и так смягчили насколько это возможно».

До 1 июля принимают только постояльцев с полуострова, остальных просят отложить отпуск. Это при том, что для сотрудников гостиницы сейчас день год кормит. За время самоизоляции ушли в минус. Ремонт перед новым сезоном пришлось делать своими силами. Управляющие шьют шторы, официанты – мастерят мебель. В турфирмах фиксируют: после пандемии предприниматели предлагают туристам еще больше бонусов.

«В виде скидок от цены, в виде скидок для крымчан, в виде каких-то акций и организованных туров выходного дня, – рассказала директор туристической компании “Янтарный берег” Любовь Симонова, – трансфер из места проживания к месту отдыха – то есть самые-самые разные».

Но чувствовать себя в безопасности, как оказалось, можно далеко не во всех отелях полуострова. Некоторые гостиницы требуют от постояльцев только паспорт и готовы принять туристов в любое время. Такие ответы мы получили в шести мини-гостиницах, расположенных на центральном городском кольце. И только один из наших собеседников поинтересовался, откуда к нему приедут гости. Цены по сравнению с прошлым годом не изменились – от двух тысяч рублей за сутки. Дешевле – в хостелах. В трех из десяти – телефоны отключены, остальные также готовы принять.

Операторы трех крупных курортных комплексов города со стоимостью номеров свыше шести тысяч рублей в сутки предоставить номер до 1 июля отказались. В одном из них сообщили, что с начала следующего месяца заселят только при наличии отрицательного анализа на коронавирус, пусть при въезде на полуостров его и пообещали не требовать.

Стоимость теста на коронавирус следует сразу закладывать в свой бюджет на поездку. Сделать его скорее всего придется: или в своем регионе перед отправлением, или по прибытии в Крым. Исследование обойдется примерно в две тысячи рублей. Некоторые курортные комплексы предлагает такую услугу в своём медцентре. Но и здесь сдавать анализы клиент будет за свой счёт.

«Единственное, что результаты будут готовы в течение 12 часов, и гостям нужно будет соблюдать самоизоляцию на протяжение этого времени, пока не будут готовы результаты, у себя в номере», – сообщила начальник службы приёма и размещения гостей курортного комплекса “Аквамарин” Виктория Подорожная.

Из 10 турфирм из разных регионов России продать билеты в Крым на ближайшую неделю согласилась только одна, она находится в Новосибирске. Остальные предложили перенести отпуск на 1 июля. С этого дня отельеры готовятся предоставлять дополнительные услуги: откроются аквапарки и спа-центры. Пока же, гости смогут посещать только открытые террасы ресторанов и пляжи, на которых тоже придется соблюдать социальную дистанцию.

«Персонал, который контактирует с гостями на пляже, сдаёт тесты на коронавирус еженедельно. А также обслуживает гостей в масках и перчатках», – утверждает заместитель директора по маркетингу курортного комплекса “Аквамарин” Юлия Лащенникова.

Экскурсионные программы в этом отеле гостям тоже предлагать не будут до 1 июля. Но выходить за территорию комплекса – запретить не могут. Экскурсоводы уже фиксируют резкий рост спроса на услуги.

«Многие хотят путешествовать маленькими компаниями, то есть не индивидуальные туры, которые подороже, а на небольшую кампанию 5-6 человек. Заявки на сегодняшний день поступают уже», – говорит генеральный директор туристической компании “Инвест Тур” Наталья Коломина.

И если добросовестные туристические фирмы дезинфицируют автобусы и следят за соблюдением масочного режима, то с кем окажешься в одной лодке на прогулке по центру города – предугадать невозможно.

С 15 июня или с 1 июля, Севастополь в любом случае будет встречать гостей. И полностью избавиться от рисков заражения коронавирусом удастся вряд ли. Поэтому всем, кто планирует свой отдых по-прежнему стоит помнить: никто не позаботится о нашей безопасности лучше, чем мы сами.

Алёна Давыдова, Михаил Шурмель, Александр Попов, Инна Лисинец

Источник: Вести.Севастополь