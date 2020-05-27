Как севастопольские ученые борются с гибелью дельфинов в Черном море

Карадагский заповедник Крыма готовится принять из Тегерана самку дельфина Касю, у которой наблюдаются признаки депрессии из-за проживания в неволе в одиночестве. А пока Касю готовятся транспортировать на российский полуостров из Ирана, в апреле 127 её черноморских сородичей выбросились на берег. Они погибли по разным причинам. Иммунитет животных, в том числе, снижает загрязнение воды, говорят севастопольские учёные. Они предлагают установить в Чёрном море особые охранные зоны.

<!-- -->

Снимки погибших животных пользователи интернета публикуют с жалобой на то, что в донные сети в Балаклаве регулярно попадают дельфины. По закону, если рыбаки замечают, что в орудиях вылова запуталось краснокнижное животное, они должны прекратить промысел на 24 часа и уведомить контролирующие органы. Однако, этим правилом часто пренебрегают.

«Траловый лов рыбы самый большой урон причиняет дельфинам, промышленный лов, в том числе и жаберные сети, которые смертоносны 100 процентов для дельфинов», – говорит сотрудник Карадагской научной станции Ирина Логоминова.

Решение проблемы учёные видят в ужесточении природоохранного законодательства, создании в Чёрном море особо охраняемых природных территорий и установке на рыболовецких судах звуковых отпугивателей для млекопитающих. Не менее остро, считают учёные, стоит проблема загрязнения Чёрного моря.

Экологи общественной организации «Безмятежное море» опубликовали результаты токсикологических исследований внутренних органов выбросившихся на берег Крыма семи дельфинов. У двух афалин концентрация ртути в печени превышает предельно допустимую в 450 и 550 раз.

«Непосредственно это загрязнение не убивает, но оно снижает иммунитет животных, – рассказала ведущий научный сотрудник отдела радиационной и химической биологии Института биологии южных морей А.О. Ковалевского РАН Людмила Малахова – Они становятся более подвержены вирусным заболеваниям».

По данным «Безмятежного моря», только за апрель на берег Чёрного моря выбросились 127 дельфинов. Но есть и хорошие новости. Исследования показывают, что в последние годы Чёрное море загрязняется меньше, чем, например, в 1980 годы. А вопросом ртутных загрязнений сегодня занимаются учёные сразу нескольких стран – от Австралии до Швеции, где в 2018 году представили новый способ очистки воды с помощью электрохимического процесса. Особо тяжелые металлы, опущенный в воду, притягивает к себе электрод.

Пока научный прорыв в области экологии только впереди, крымские волонтёры продолжают анализировать причины болезней морских млекопитающих. Недавно ветеринарная лаборатория центра «Безмятежное море» пополнилась микроскопом и биохимическом анализатором. Исследования крови дельфинов теперь занимают у ветеринаров минимум времени.

Ещё один важный шаг для спасения черноморских дельфинов – впервые в Крыму у подножья Карадага строится вольер для ослабленных и больных животных. После выздоровления их планируют выпускать в естественную среду. Пока готов купол для карантинного бассейна, скоро его накроют специальной тканью.

«Ткани и все материалы достаточно долговечные, в покрытиях мы использовали так называемый порошковый цинк, чтобы обеспечить устойчивость, потому что и там будет морская вода, и снаружи будет морская атмосфера», – пояснил инженер-конструктор Виктор Смирнов.

Инженеры надеются, что первой обживать карантинный бассейн на Карадагской научной станции будет афлина Кася. Несколько лет назад афалина была выловлена браконьерами в Керченском проливе, а позже передана в дельфинарий Ирана. Афалина, которая составляла Касе пару, умерла из-за патологии сердца. Теперь дельфин страдает от одиночества, а ветеринары, которые фиксируют у него признаки депрессии, пытаются договориться с военным бортом о перевозке Каси в Крым. Параллельно сотрудники севастопольского Института биологии южных морей готовятся к новой экспедиции на судне «Профессор Водяницкий». Исследование жизни дельфинов – одна из целей работы на воде.

Анна Шустер, Михаил Андронник

Источник: Вести.Севастополь