Как тонула «Грузия» – воспоминания выжившей медсестры теплохода

13 июня – день гибели санитарного транспорта «Грузия». Он был потоплен немецкой авиацией в 1942 году в Южной бухте Севастополя. На борту находилось больше 700 человек. Долгое время считалось, что в страшной катастрофе практически никто не выжил. Но благодаря письму в редакцию мы отыскали живого свидетеля тех событий. Галина Петровна Дьячина – участница обороны Севастополя – была медсестрой на судне. Сейчас она живет в Евпатории.

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Галина Петровна на фронт попала в 1941 году. Восемнадцатилетняя девушка закончила ускоренные курсы медсестёр. Из Евпатории её направили в Севастополь, в десятый автобатальон. Осенью началось мощное наступление немецких войск на город, главный удар противник наносил по линиям обороны на Мекензиевых горах.

«Они прорывались к бухте Северной – это самый короткий путь на Севастополь. Наши войска отбили немцев, но потери были колоссальными. Мы успевали только выносить раненых, контуженных, забывая обо всём. Земля гудела, не было видно неба. Но наши войска отогнали немцев», рассказывает Галина Дьячина, участник обороны Севастополя.

Через полгода медсестру направили на санитарное судно «Грузия», оно курсировало между Новороссийском и Севастополем. На материк отправляли раненых, обороняющийся город получал боеприпасы, продовольствие и подкрепление. В последнем рейсе на борту было более 700 человек и около 500 тонн боеприпасов. Конвой обнаружила воздушная разведка противника.

Вечером 12 июня 1942 года транспорт неоднократно атаковали бомбардировщики и торпедоносцы, но экипаж продолжал сражаться за корабль до последнего. Утром тральщики уже буксировали «Грузию» в Южную бухту Севастополя, но при подходе к Минной пристани случился очередной авианалёт. Одна из бомб попала в трюм с боеприпасами, произошла детонация. От взрыва корпус буквально разорвало пополам. За считанные минуты транспорт пошёл на дно, раненых добивали самолёты.

«Я вплавь добиралась к берегу, когда заходил самолёт. Я ныряла под погибших и ждала, пока он пролетит. Добравшись до берега, я забралась на него и начала звать подружек, которые погибли на корабле. Кричала, звала, но ничего. Меня забрали в Инкерман. Спаслось только 15 человек команды», – вспоминает Галина Дьячина, участница обороны Севастополя.

Галина Петровна вернулась на фронт, дошла до Восточной Пруссии, где встретила в 1945 году День Победы. В мирное время работала в одном из санаториев Евпатории. Интересно, что история «Грузии» не закончилась даже после войны. В 1948 году при очистке Южной бухты транспорт пытались разминировать. Было поднято почти 40 тонн боеприпасов, но в ходе работ погибли несколько водолазов. Носовую и кормовую части судна на понтонах отбуксировали в Казачью бухту и положили на грунт на глубине восемь метров.

«Молодёжь севастопольская считала своим долгом нырнуть на такую незначительную глубину и в качестве трофея достать себе бомбу, мину, какой-то элемент оружия с палубы снять и так далее. Что приводило к негативным последствиям. Известны случаи, когда и подрывы были при разборке этих боеприпасов», – говорит Владимир Клюев, директор Военно-исторического музея ЧФ.

Только в 1960 году носовую часть «Грузии» удалось снова поднять и затопить на километровой отметке. Корму оставили в Казачьей бухте, неоднократно обследовали и доставали боеприпасы. Последнюю масштабную операцию проводили водолазы группы подводного разминирования МЧС Севастополя.

«Специализированным отрядом МЧС России был совершен 91 спуск на данный теплоход «Грузия». Было обезврежено и уничтожено более 2,5 тысяч боеприпасов», – рассказывал Сергей Клименко, в 2015 г. заместитель начальника ГУ МЧС Севастополя.

Накануне 70-летия Великой Победы водолазы-спасатели установили на корме «Грузии» мемориальную табличку. В память о жертвах катастрофы на дно Казачьей бухты также погрузили траурный венок. Ещё один памятник в Севастополе, имеющий непосредственное отношение к истории санитарного транспорта, находится на территории отряда судов обеспечения Черноморского флота. Правда, посвящён он подвигам экипажей всех вспомогательных кораблей и судов.

Но для ветерана из Евпатории эта стела имеет особое значение. Форма монумента напоминает о роковом взрыве, разломившем корпус «Грузии» пополам. И стоит он почти в том самом месте, где и произошла трагедия. Поэтому каждый год 13 июня в день гибели транспорта Галина Петровна Дьячина приезжает в Севастополь, чтобы почтить память погибших.

Дмитрий Туркин, Александр Попов

Источник: Вести.Севастополь