Как в Севастополе обеспечат безопасность граждан на во время голосования

В день всероссийского голосования 1 июля каждый человек на входе в избирательный участок получит индивидуальный пакет средств защиты. Все пункты оборудовали по обновлённым предписаниям Роспотребнадзора, главное требование санитарных врачей – разделить потоки людей.

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Избирательный участок в школе “Бухта Казачья” один из самых крупных в городе, к нему приписаны больше 2,5 тысяч жителей микрорайона. Чтобы все они проголосовали безопасно, помещение оборудовали по требованиям Роспотребнадзора. К традиционным в общественных местах термометрам, красным линиям на полу и антисептикам добавили индивидуальный набор избирателя.

«На входе будут предложены индивидуальные пакеты, в которых будут находиться, обратите внимание: масочка одноразовая, перчаточки, ручка одноразовая», – рассказывает Наталья Ряснянская председатель территориальной избирательной комиссии.

Избиратели в день голосования будут двигаться “сквозь” участок. Один вход, один выход, движение строго одностороннее. Соблюдение социальной дистанции будут контролировать волонтёры и сотрудники Росгвардии. Впервые в избирательной практике кабинки для голосования закрыты только с трёх сторон. Это сделано для того, чтобы люди лишний раз не трогали шторку на входе, как и другие предметы на участке. Зашёл, проголосовал, вышел. Тайна выбора всё равно сохраняется, потому что за спиной избирателя стена. Далее избиратель подходит к столу и регистрируется. Паспорт теперь можно не передавать из рук в руки, достаточно предъявить сотруднику Избиркома первую страницу.

Механизм избирательного процесса в новом формате протестировал врио губернатора.

«Это, так сказать, сегодня демонстрационный участок, но ровно такие же требования будут реализованы на всех участках, которые будут открыты у нас в день голосования. 1 июля можно будет приходить, соблюдая все требования, максимально безопасно выразить своё мнение», – говорит врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Те, кто планирует проголосовать вдали от места прописки, могут обратиться в МФЦ, предоставить паспорт и написать заявление.

«По итогам встречи с нашим сотрудником заявителю выдаётся отрывной талончик, в котором будет указан номер телефона избирательной комиссии, где можно узнать, учтён ли его голос. И потом первого числа человек может прийти а избирательный участок, который он выбрал для того, чтобы выразить свою позицию», – поясняет директор ГАУ “Цифровой Севастополь – МФЦ в Севастополе” Марина Гаращук.

Каким еще способом можно сменить участок для голосования и другие организационные моменты всем желающим рассказывают волонтеры.

«У нас в городе находится 11 точек, все они находятся в торговых центрах Севастополя, – сообщил руководитель севастопольского волонтёрского штаба “Волонтёры Конституции” Денис Цыганок, – мы не агитируем за или против, мы занимаемся конкретно информированием о самом голосовании, чтобы люди принимали участие».

Работать инфоточки будут с пяти до восьми вечера. Задать свой вопрос волонтёрам можно до 1-го июля включительно.

Ростислав Колмагоров, Антон Терёшкин

Источник: Вести.Севастополь