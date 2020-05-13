Как в Севастополе отметили годовщину создания Черноморского флота

Сегодня День Черноморского флота. 13 мая 1783 года 11 судов Азовской флотилии под командованием вице-адмирала Клокачёва вошли в Ахтиарскую бухту, где спустя месяц был заложен Севастополь. Праздничные мероприятия начались в Екатерининском сквере, к памятнику императрице возложили цветы командующий Черноморским флотом Игорь Осипов и первые лица города. Затем в Доме офицеров флота торжественно открыли Екатерининский зал.

«Имя великой российской императрицы, её славные дела никогда не сотрутся из памяти потомков. Открытый сегодня Екатерининский зал в стенах главного центра культуры флота станет не только его украшением, но и будет мобилизовать новое поколение моряков-черноморцев на сохранение и приумножение традиций верного служения Отечеству», – считает командующий Черноморским флотом Игорь Осипов.

Помощь в реконструкции зала оказал один из крупнейших банков полуострова. Теперь здесь будут вручать государственные награды военнослужащим Черноморского флота. Первая церемония прошла сегодня. Зал выполнен в любимых парадных цветах Екатерины II: белом, золотом и бирюзовом. Здесь установлен бюст императрицы, позднее появятся исторические полотна.

«Богемского хрусталя только здесь 600 килограммов, 19 люстр. Здесь отличная подложка из берёзовой фанеры, 24 миллиметра толщиной. И, конечно, дубовый паркет», – рассказывает начальник Севастопольского Дома офицеров флота Владимир Пискайкин.

С праздником матросов и офицеров Черноморского флота поздравил исполняющий обязанности губернатора Севастополя.

«Сегодня у города с командованием ЧФ полное понимание и стратегических задач, и задач развития города и задач развития гражданской инфраструктуры. И, конечно же, флот очень помогает решать разные вопросы развития. Мы постоянно на связи с Игорем Владимировичем Осиповым. Это дорогого стоит и это залог успешного развития Севастополя», – отмечает врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Источник: Вести.Севастополь