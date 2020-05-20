Как в условиях пандемии пожилые люди получают медицинскую помощь на дому

20 мая 2020     17
Как в условиях пандемии пожилые люди получают медицинскую помощь на дому

В Севастополе диспансеризация и профосмотры пока не проводятся. Дневной стационар для многих граждан теперь не в больнице, а на дому. 

Ветеран Великой Отечественной войны Ольга Дрожжина посвятила медицине почти полвека. Сейчас ей самой необходима врачебная помощь. Но в условиях пандемии диспансеризация не проводится. На дневной стационар записаться тоже нельзя. Помощь пожилым людям оказывают на дому.

«Это, конечно, очень удобно. Так как мама сейчас двигается с трудом, мы практически не выходим из квартиры, а то что врачи могут приехать на дом и помочь, вот так вот поддержать — это очень большая помощь. Большое им спасибо за это», — говорит Василий Дрожжин, сын Ольги Дрожжиной.

Проблемы с памятью, со сном. Во время визита врачи — среди них терапевт и невролог — выясняют все жалобы, знакомятся с историей болезни и проводят осмотр. В день специалисты выезжаю к 20 пациентам.

«В условиях амбулаторных мы капельницы дома не производим. Мы делаем внутривенные инъекции, внутримышечные инъекции и таблетки. Делаем инъекции, набираем группу пациентов и проводим стационар. Суббота и воскресенье у нас выходной, а так мы работаем с утра и до пяти часов. Каждый день и терапевт, и невролог выезжают к нашим пациентам», — рассказала врач-невролог, заведующая дневным стационаром городской больницы № 1 Елена Азарова.

Пока в таком режиме врачи будут работать до конца мая. И несмотря на пандемию, пациенты будут получать помощь в полном объеме. Для этого все специалисты обеспечены необходимым оборудованием и препаратами, а также средствами индивидуальной защиты.

Анастасия Репикова, Виталий Козловский

Источник: Вести.Севастополь

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