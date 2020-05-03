Как выглядит Большая Морская после реконструкции

В течение нескольких месяцев в центре города несколько раз менялась схема движения, то и дело в процессе работ обнаруживали исторические находки, население активно обсуждало и даже спорило о новых архитектурных и ландшафтных решениях столичного проектного бюро. Как и обещали, строители сдали объект к концу апреля.

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Как рассказать большую историю Большой Морской в формате телевизионного сюжета? Эта улица фактически ровесница города. Центральная в географическом и историческом смысле. Эту деталь ловко подметили советские кинематографисты. В фильме 1977 года Севастополь рассказывает о себе от первого лица.

Такой высокий слог сейчас воспринимается немного наивно, но отношения города и его жителей с тех пор никак не изменились.

Именно поэтому реконструкцию Большой Морской севастопольцы сравнивали с восстановлением улицы после Великой Отечественной войны. Проектировщики тоже проводили параллели с послевоенным временем, но уже с точки зрения объёма работ. Устарело всё: освещение, коммуникации.

Проектировщики из бюро Олега Шапиро ориентировались на архитектурный ансамбль Большой Морской. Его автор Никита Сдобняков. Он работал в сложных условиях послевоенного дефицита, но выразительного набора художественных инструментов. Все здания построили по разным проектам, но похожими друг на друга. Эпоха «сталинской эклектики». Колонны, лепнина, барельефы с рабочими и матросами. Всё вокруг должно смотреть в светлое будущее. Только несколько домов оглядываются на дореволюционное прошлое.

Большая Морская 11, Севастопольская кенасса. Культовое сооружение караимов, памятник архитектуры 19 века. Это неоренессанс с элементами классицизма. Чуть более строгие пропорции, скромнее элементы декора. Караимы долго не имели своего молитвенного дома, этот строили восемь лет. Закончили перед самой революцией.

Другое религиозное сооружение через дорогу. Большая Морская, 36, Покровский собор тоже сохранил детали первоначального облика. Этот тип архитектуры «базиликальный», его придумали греки. Перевести можно как «дом базилевса», то есть царя. Слишком величественно для городского архива, который здесь находился в советские годы.

Ещё уцелели жилые дома №30 и 44, также здание Главпочтамта. Архитектор Никита Сдобняков элегантно решил эту задачу. Соседство на одной улицы разных идеологий одобрили руководители страны.

Наши современники обсуждали реконструкцию уже с точки зрения современной урбанистики. Но от идеи изменять баланс улицы в пользу тротуаров, проезжей части или велодорожек отказались сразу, было просто некуда.

Центральную улицу закрыли для машин и общественного транспорта. Сначала частично, потом, когда поняли, что нужно полностью менять коммуникации, движение отменили от площади Лазарева до Ушакова.

Тротуары вымостили плитами светло-серого гранита. Орнамент на участках разный – на пешеходной зоне волны, у театра флота квадраты серого, розового и красного оттенков.

Это естественная фактура натурального камня. Из него сделали и бордюры. 35 тысяч квадратных метров блоков состыковали друг с другом очень точно – однозначно будет удобно тем, кто ходит на тонком каблуке.

По проекту реставрации на улице нужно было установить и таксофоны. Телефонные полупавильоны стилистически вписаны в общую концепцию улицы, без намёка на хайтек. «Начинка» вполне технологичная: на каждой точке есть wifi, тревожная кнопка и зарядки для гаджетов. Мелочь, но очень функциональная и полезная.

В Санкт-Петербурге сделали почти точные копии послевоенных фонарей с Большой Морской. Лампы накаливания заменили светодиодами, экономичными и яркими. Световой поток больше направлен на проезжую часть, для безопасности водителей и пешеходов.

Состояние деревьев и главный вопрос: что с ними делать? «Спилить нельзя оставить». Эта тема вызывала ожесточённые споры в течение всей реконструкции Большой Морской. Но главное слово сказали дендрологи. Теперь на улице радуют глаз – конский каштан, багряник, шелковица. Горожане переживали, что не приживутся, но мы проверили – прижились все, а некоторые уже цветут. Да и сама улица стала зеленее.

Огромный кедр на площади Ушакова окружили не цветами, как это было многие годы, а почти двумя тысячами можжевельников. Это растение, по словам специалистов, хорошо очищает воздух и подходит для улиц с интенсивным автомобильным движением.

Сейчас в условиях городского комфорта не каждый вспомнит, какие ожесточённые бои разворачивались здесь во время Великой Отечественной войны. Сколько солдат отдали свои жизни, обороняя или освобождая Севастополь. На этом месте строители обнаружили останки шести красноармейцев. Их имена теперь навечно вписаны в пантеон памяти.

По номеру Ордена Красной Звезды специалисты установили, что он принадлежит старшине Николаю Чеховскому. Награду красноармеец получил в 1943 году, когда уничтожил два орудия противника, 15 автоматчиков и вывел подбитый танк из-под обстрела.

Наряднее улица стала сразу, как нанесли разметку. Белые линии из термополимера, они содержат светоотражающий слой и устойчивы к истиранию. Логика движения на Большой Морской почти не изменилась. Одна полоса, как и прежде, отдана для общественного транспорта. Две – для остальных машин. А крайняя левая теперь уже официально стала парковочной.

А всего на Большой Морской уложено больше 27 тысяч квадратных метров нового асфальта. Если продолжить говорить о статистике, то в гранит одето 35 тысяч квадратных метров улицы – это её пешеходная часть. Отремонтировано 1200 квадратных метров подпорных стен, высажено 373 дерева, 17 тысяч кустарников и 90 тысяч цветов! И всем этим в течение полугода занимались более 300 рабочих.

Если проводить параллели, архитекторы середины XX века воссоздали, но не повторили облик довоенного Севастополя. Та же концепция применима и сейчас: проектировщики стремятся сделать город современным, при этом сохранить культурное наследие. Можно много спорить о новых фонарях, озеленении и замене тротуарной плитки. Но Большая Морская изменилась. Новую страницу её истории открываем мы, здесь и сейчас. А оценивать изменения и судить об этом, пожалуй, лучше следующим поколениям.

Источник: Вести.Севастополь