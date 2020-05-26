Какие требования сейчас предъявляют к пассажирам рейсовых автобусов

В период пандемии коронавируса проверки на севастопольском автовокзале будут проводиться ежедневно. Об этом во время рейда заявили представители департамента общественной безопасности Севастополя. Какие штрафы грозят тем, кто решит проехать зайцем, и какие документы нужно предоставить в кассы, чтобы купить билет в другие города полуострова.

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Жительница Ялты Елена Мельник сравнивает открытие севастопольского автовокзала с праздником, ведь из-за пандемии коронавируса автобусное сообщение между Севастополем и другими городами полуострова было приостановлено почти на два месяца, и чтобы попасть к родителям, ей пришлось брать для себя и ребёнка такси, а это почти две тысячи рублей в одну сторону.

«Взяли такси, и поехали – отвезла ребенка на лето, потому что там сейчас делать нечего – садики работают только дежурные группы», – рассказала житель Ялты Елена Мельник.

Теперь поездки в соседний регион к родственникам или по рабочим вопросам не будут бить по карману, но только чтобы передвигаться на междугороднем автобусе пассажир должен доказать, что едет в соседний субъект не ради отдыха.

«У нас действует система пропуска в Севастополе, нужно предъявить документы для выезда в Республику Крым, это прописка, пропуск, какие-то, например, с медучреждения документы, или оформить QR-код. На сайте Правительства Севастополя это занимает не более 10 минут», – говорит кассир автовокзала Севастополя Анастасия Красикова. «Вокзал работает в настоящее время с 5:30 утра до 22:00. Рейсы выполняются по всем основным направлениям», – сообщает начальник автовокзала Севастополя Сергей Кистенёв.

А вот рассадка пассажиров в автобусах изменена – им предлагают занять места через пустое кресло друг от друга. На выездах из Севастополя по-прежнему работают блокпосты. Для рейсовых автобусов там будет организован отдельный досмотр – без очереди с измерением температуры и проверкой наличия масок. Ещё одной мерой борьбы с вирусами стало размещение в зале автовокзала двух бактерицидных ультрафиолетовых рециркуляторов воздуха. Один установили рядом со служебным входом, другой в районе касс.

В департаменте общественной безопасности Севастополя убеждены: соблюдать меры изоляции помогут и штрафы. Их могут выписать тому, кто всё-таки нарушит условие и проедет в Севастополь из другого города Крыма без документов с работы или прописки, просто ради прогулки.

«Наказание согласно статье 20.6 – нарушение требований при введении режима повышенной готовности, – пояснил исполняющий обязанности директора департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский. – Соответственно, штраф от 1 до 30 тысяч рублей за данное правонарушение».

Ослабить контроль власти готовы только при стабилизации эпидемиологической обстановки. На вопрос: когда возобновятся автобусные перевозки за пределы полуострова, ответа пока нет. Зато сегодня стало известно, 105 сотрудников автовокзала получили, наконец, заработные платы за апрель и май, средства на это выделили в правительстве города, поддерживать предприятие обещают и дальше, пока пассажиропоток не вернётся к привычному объёму.

Анна Шустер, Виталий Козловский

Источник: Вести.Севастополь