Каким будет новое арт-пространство на мысе Хрустальный в Севастополе

21 мая 2020     7
Каким будет новое арт-пространство на мысе Хрустальный в Севастополе

Музей обороны Севастополя на мысе Хрустальный могут объединить с художественной галереей. Об этом программе «Вести. Севастополь» сообщил новый директор учреждения Виталий Зотов. Одна из причин проектных изменений культурного кластера в том, что на его территории найдены укрепления времён Крымской войны.

Вместо машины времени — археологические изыскания, которые переносят участников строительства культурного кластера на мысе Хрустальный в эпоху Крымской войны. Выявление культурных слоёв идёт одновременно на месте будущего музея обороны Севастополя и художественной галереи. Здесь найдено сразу несколько полуземлянок, где, вероятно, отдыхали те, кто давал отпор британским и французским войскам.

«Среди интересных находок были обнаружены некоторые скопления шрапнелей, металлических шариков, которыми начинялись мортирные бомбы, при разрыве они имели колоссальную поражающую силу. Также найден керамический предмет, предположительно, чернильница, с поливной глазурью», — говорит археолог Артём Кречин.

Ниже по склону, ближе к памятнику Солдату и Матросу, где планировалось строить музей обороны города, Крымская война также оставила след. Археологи обнаружили здесь фрагменты стен 8-й артиллерийской батареи 7-го бастиона. Рядом с военными артефактами свидетельства трудового подвига древнего народа.

«Вот сейчас где мы с Вами идём, здесь произрастали ряды винограда, между ними были такие каменно-земляные выкладки для удержания влаги, чтобы в засушливом климате виноград давал хороший урожай», — рассказал археолог Артём Кречин.

Сейчас выявленные археологами объекты консервируют. Их обнаружение повлияло на расположение будущего музея обороны. Он будет сдвинут и, возможно, объединен с художественной галереей, куда обещают привозить коллекции крупнейших музеев страны, в том числе — из Эрмитажа. Пока, согласно статистике, московские и петербургские музеи ежегодно посещают почти в семь раз больше людей, чем музеи других регионов страны. Сокращение культурного разрыва между столицами и остальными городами — одна из главных целей Минкульта России на ближайшие три года.

Образование культурных кластеров идёт одновременно в четырёх городах страны. Пока на этом месте готовятся возводить художественную галерею, в Кемерово строят Сибирский филиал Русского музея, а в Калининграде и Владивостоке филиалы Третьяковской галереи.

«Современные музеи состоят не только из выставочных пространств, — поясняет директор Российской государственной художественной галереи Севастополя Виталий Зотов. — У нас будет большой образовательный комплекс, будут и лекционные залы, и студии для работы с детьми. Будет галерея классической живописи, современного искусства, Славы Севастополя, и галерея частных собраний».

Вместе с художественным, в культурном кластере развивают искусство танцевальное. В 2023 году откроет двери Театр оперы и балета, а еще раньше в городе появится своя Академия хореографии. Первый набор пятиклассников, мечтающих стать артистами балета, запланирован на 2022 год, но в городе, пока на арендованных площадях, уже работает подготовительное отделение.

Академии. Три десятка мальчиков и девочек целый год занимались с лучшими балетными педагогами, приглашёнными в Севастополь из Москвы, Новосибирска, Саратова. Сейчас Академия хореографии набирает учеников на следующий год. Детям 6-8 лет достаточно прислать видеопортфолио на почту учреждения. А пока юные севастопольцы грезят о балете, строители не покладая рук трудятся, чтобы оправдать севастопольскую мечту о статусе южной культурной столицы России.

Анна Шустер, Антон Терёшкин, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь

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