Карантин не останавливает туристов от походов в горы Крыма

29 марта 2020     17
Карантин не останавливает туристов от походов в горы Крыма

Сотрудники МЧС Крыма во время патрулирования горно-лесной местности в эти выходные встретили немало туристических групп.

С 28 марта по 5 апреля всем рекомендовано оставаться дома. Люди думают, что, приехав в лес на своем автомобиле, они не подхватят коронавирус, но во всех туристических местах сейчас есть люди, которые могут быть носителями инфекции.

Так накануне спасателям одного только Симферопольского отряда «КРЫМ-СПАС» пришлось провести разъяснительные беседы с 48 участниками туристических групп.

«Во время патрулирования, спасатели обращают внимание отдыхающих на введенные в стране меры по профилактике новой коронавирусной инфекции и на необходимость находиться дома. И хотя сотрудники “КРЫМ-СПАС” отмечают снижение количества отдыхающих в горно-лесной местности, тем не менее, некоторые группы встречаются», – сообщил глава МЧС Сергей Шахов. 

Сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу заместитель председателя Совета министров Ирина Кивико рассказала, что в субботу в районе Красной пещеры было замечено около ста машин, то есть около 500 человек приехали туда на отдых. Пришлось вызывать Росгвардию. Со всеми отдыхающими провели разъяснительные беседы.

Некоторые туристы говорят, что об указе президента России знают и при этом заверяют работников силовых структур, что всю следующую неделю они просидят дома, а на природу решили отправиться только в выходные. Но карантинные меры введены уже с 28 марта, а у вируса выходных нет вообще.

В правительстве республики просят жителей и гостей полуострова прекратить все поездки, остаться дома до 5 апреля включительно, поберечь себя, своих близких и не добавлять работы врачам.

По данным на утро 29 марта, в России коронавирусом болеют уже 1534 человека. За сутки число заразившихся увеличилось на 270 человек. В Крыму этот диагноз подтвердился у 20 жителей, в Севастополе – у пяти. 

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото турклуба “Вертикаль”

Источник: Вести.Севастополь

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