Карантин не помеха: туристы поднялись на Ай-Петри и заблудились в тумане

1 апреля 2020     16
Карантин не помеха: туристы поднялись на Ай-Петри и заблудились в тумане

Ближе к вечеру 31 марта в службу спасения поступило сообщение, что при подъеме на плато Ай-Петри заблудились в тумане двое туристов. Не найдя тропу, они вышли на труднодоступное место, откуда спуститься самостоятельно не могут.

Как сообщила пресс-служба крымского МЧС, к ним на помощь отправились сотрудники Ялтинского отряда «КРЫМ-СПАС». Спасатели обнаружили туристов в районе верхней станции канатной дороги «Мисхор – Ай-Петри» и приняли решение спуститься к ним с кромки плато с использованием альпинистского снаряжения. А потом таким же образом заблудившихся подняли наверх на плато. В медицинской помощи они не нуждались.

С 30 марта в Крыму введен запрет на посещение лесов на 21 день.

«Однако, несмотря на запрет, в лесах Крыма достаточное количество туристов и отдыхающих», – отметил глава МЧС Сергей Шахов.   

Со всеми проводится разъяснительная работа. А со 2 апреля в Крыму объявлен жесткий карантин: людям запрещено покидать свои дома. Можно сходить лишь в ближайший продуктовый магазин или аптеку, погулять с собакой и выбросить мусор. Нарушителям режима будут выписаны штрафы.

Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото МЧС Республики Крым

Источник: Вести.Севастополь

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