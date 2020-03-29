Катера в Севастополе будут работать только утром и вечером

С понедельника 30 марта Севморпорт вводит новое расписание пассажирских катеров. Паром до 5 апреля работать не будет вообще.

Это связано с тем, чтобы пользуясь вынужденным отпуском, люди меньше передвигались по городу. Изначально рассматривался вариант вообще приостановить движение катеров через Севастопольскую бухту, но их оставили для тех, кто в эти дни должен находиться на работе.

Так утром первый катер отправится с пл. Нахимова в 5 утра, следующие – в 5:30, 6:00, 7:00 и 8:00. С Северной стороны: в 5:10, 5:45, 6:30,7:30, 8:30.

Днем катера ходить не будут, вечером движение возобновится с 17:00. Также будут рейсы в 18:00, 19:00 и 20:00. С Северной: в 17:30, 18:30, 19:30, 20:30.

На линии Радиогорка – Артбухта расписание будет следующим:

От Радиогорки отправление в 6:30, 7:30 и 8:30, вечером: в 17:20, 18:00 и 19:00. От Артбухты: в 7:00, 8:00, 17:00, 17:40, 18:30, 20:00.

Все льготные перевозки по карте ЕГКС временно отменены, сообщает Севморпорт.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото Виктории Ступиной free-marta.livejournal.com

Источник: Вести.Севастополь