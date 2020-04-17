Казаки помогают полицейским в патрулировании улиц Севастополя

17 апреля 2020     14
Казаки помогают полицейским в патрулировании улиц Севастополя

Севастопольские казаки вместе с полицейскими вышли на патрулирование городских улиц. Дружинники не могут выписывать протоколы, поэтому единственная мера воздействия на нарушителей самоизоляции – убеждение.

Вид как на открытке: пустая набережная Балаклавы. В поисках нарушителей патруль отклоняется от маршрута и отправляется во дворы. Результат не заставляет себя долго ждать.

«Мне с детьми некуда пойти. Мама пошла по необходимости в банк, попросила посидеть с детьми. Понимаете, накипело, крик души уже. Не знаешь, куда пойти с детьми, чем накормить детей. Сейчас я нахожусь без работы. Я не могу подать на биржу труда документы, на получение пособия, потому что они закрыты», – жалуется ковид-диссидент Алина Валова.

Сотрудник полиции берёт объяснения, но протокол не выписывает: на первый раз вместо штрафа – профилактическая беседа. Казаки пытаются объяснить, что в период пандемии лучше хоть как-то защитить себя.

Ковид-диссиденты теперь избегают центральных улиц, вместо этого они выбирают маршруты выходного дня.

Казаки уже четыре года постоянно патрулируют территорию Максимовой дачи. После того, как это место сделали особо охраняемой природной зоной, дозорные следят, чтобы люди не жгли костры. Поэтому все входы, выходы и тайные тропы давно известны.

«Есть люди несознательные, которые, может быть, болеют и можно заразиться. Поэтому, если хотим сохранить свою семью, маленьких и пожилых людей – лучше оставаться дома», – считает начальник штаба Центральной терской сотни Севастополя Денис Иванов.

В период пандемии усилили службу и представители добровольного пожарного общества. Казаки регулярно проводят учения на базе в районе села Терновка.

Анатолий Малышев верхом на лошади добирается туда, где нет дорог. Так на прошлой неделе ему удалось вовремя заметить возгорание в Байдарской долине.

«Загорелась всего лишь, там тропа Севастопольская проходит недалеко. Шёл какой-то турист и кинул сигарету. Из-за этого получился пожар, она тлела. Четыре сотки вытлело. На большом склоне это очень тяжело. Просто обращаемся ко всем севастопольцам, посещающим леса – не губите лес, у нас его итак мало», – говорит атаман Севастопольской пластунской сотни Анатолий Малышев.

Патрули каждый день обходят основные пешеходные и автомобильные дороги. Но площадь Терновского лесничества больше 7,5 тысяч гектаров, поэтому казаки дежурят вместе с лесниками и представителями Севприроднадзора.

Ростислав Колмагоров, Александр Соловьёв

Источник: Вести.Севастополь

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