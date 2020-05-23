Командиры черноморских кораблей проходят проверку

На Черноморском флоте в рамках подготовки военнослужащих командного звена, начался сбор с командирами кораблей на допуск к самостоятельному управлению силами.

Проверку пройдут более 80 военнослужащих, занимающих командные должности на кораблях флота. На первом этапе сбора оцениваются теоретические знания офицеров. Командиры сдают экзаменационную сессию в учебном центре соединения кораблей охраны водного района и в Черноморском высшем военно-морском училище имени П.С. Нахимова. На втором этапе мероприятия командиры проходят проверку практических навыков самостоятельного управления кораблём в виде сдачи зачётов.

Источник: Вести.Севастополь