Корабль «Ингушетия» провел учения с истребителями по отражению воздушной угрозы

26 мая 2020     17
Корабль «Ингушетия» провел учения с истребителями по отражению воздушной угрозы

Экипаж малого ракетного корабля «Ингушетия» Черноморского флота провел учения по противовоздушной обороне вместе с многоцелевыми истребителями Су-30СМ из состава морского штурмового авиационного полка.

Самолёты, выступающие в роли условного противника, должны были нанести ракетный удар по кораблю, а экипаж «Ингушетии» – отразить нападение и уничтожить истребители.

Экипаж корабля оперативно обнаружил угрозу с воздуха, выполнил постановку активных и пассивных помех с использованием средств радиоэлектронной борьбы. Но самолеты продолжили наносить авиаудары по кораблю. Тогда боевой расчёт ракетно-артиллерийской боевой части корабля применил по самолетам ракетное и артиллерийское вооружение и условно уничтожил самолёты противника.

Источник: Вести.Севастополь

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