Корабли Черноморского флота нанесли удар «Калибрами» по условному противнику

Завершающим этапом стало уничтожение условного противника ракетами типа «Калибр» и «Москит». Ракетное оружие было применено с борта кораблей и катеров без практического запуска, электронным способом.

На первом этапе экипажи провели учение по связи, противовоздушной обороне, боевому маневрированию. На втором – выполнили расхождение для выполнения условной комбинированной ракетной атаки, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Корабельная ударная группа, состоящая из МРК «Ингушетия» и ракетных катеров «Ивановец» и «Набережные Челны», в ходе учения отработала уничтожение кораблей условного противника из разных районов Чёрного моря ракетами различных типов.

В ходе учений, соединения ракетных кораблей и катеров отработали нанесение удара по группе кораблей условного противника.

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