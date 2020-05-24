Корабли Черноморского флота проходят проливы Босфор и Дарданеллы

24 мая 2020     15
Корабли Черноморского флота проходят проливы Босфор и Дарданеллы

Морской тральщик «Вице-адмирал Захарьин», спасательное буксирное судно «СБ-36» и противодиверсионный катер «Кадет» Черноморского флота проходят проливы Босфор и Дарданеллы.

Отряд кораблей совершает плановый переход в Средиземное море, где войдет в состав сил постоянной готовности ВМФ в дальней морской зоне. Планируется, что к вечеру воскресенья корабли прибудут к месту назначения.

Совершая переход морем, экипажи провели комплекс учений в полигонах боевой подготовки флота в Чёрном море.

Источник: Вести.Севастополь

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