Корабли Черноморского флота провели учения в Средиземном море

В Средиземном море корабли Черноморского флота провели учения по противоминной разведке и преодолению условных минных заграждений.

Учение проведено в соответствии с планом боевой подготовки кораблей Военно-Морского Флота Российской Федерации, выполняющих задачи в составе постоянной группировки в дальней морской зоне.

Противоминную разведку выполнял корабль противоминной обороны «Иван Антонов», а экипажи фрегата «Адмирал Григорович», МРК «Орехово-Зуево» и патрульного корабля «Дмитрий Рогачёв» форсировали район с минной опасностью по протраленной полосе. После чего, артиллеристы провели стрельбы по макетам плавающих мин.

Экипажи двух кораблей Черноморского флота вышли в Средиземное море первый раз. Это экипажи ПК «Дмитрий Рогачёв» и корабля ПМО «Иван Антонов». Они впервые выполняют задачи в составе постоянной группировки ВМФ в дальней морской зоне.

Источник: Вести.Севастополь