Коронавирус подтвердился у девяти врачей и пациентов Сакской больницы

Из 428 проб на коронавирус, отобранных за сутки, 9 дали положительный результат. Все новые случаи – в Сакской районной больнице.

Как сообщил на заседании оперативного штаба глава республики, наличие инфекции подтвердилось у пяти врачей и четырех пациентов, они находились в обсервации в терапевтическом отделении. Заболевание у всех протекает бессимптомно.

“Плюс в том, что это локально”, – сказал Сергей Аксенов.

Тем не менее всех перевели в горбольницу №7 Симферополя, и они получают лечение, предусмотренное действующими протоколами, рассказала главный государственный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская.

Таким образом число случаев коронавируса в Крыму выросло до 202. За все время пандемии в республике было отобрано пока лишь 15 тысяч проб.

Источник: Вести.Севастополь