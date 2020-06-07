Коронавирус выявлен у 14 человек в Республике Крым

7 июня 2020     9
Коронавирус выявлен у 14 человек в Республике Крым

За 6 июня на территории Республики Крым выявлено 14 новых случаев коронавируса, из них два – завозные.

Девять заболевших обнаружены по результатам эпидемиологического расследования три – при лабораторном скрининге здоровых людей. Двое граждан с положительным анализом прибыли с территории Украины.

Как сообщает глава республики Сергей Аксенов, в 11 из 14 выявленных случаях болезнь протекала бессимптомно.

Всего в Крыму было зарегистрировано 438 случаев коронавируса, 313 пациентов уже здоровы.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Эпидемиолог оценил риск заражения коронавирусом в самолете
Эпидемиолог оценил риск заражения коронавирусом в самолете

Риск заразиться респираторными инфекциями, в том числе новым типом коронавируса, в самолете достаточно высокий. Об этом в воскресенье, 7 июня, …


Самолет с 19 россиянами прибыл из Ташкента в аэропорт Петербурга
Самолет с 19 россиянами прибыл из Ташкента в аэропорт Петербурга

Самолет c россиянами прибыл из Ташкента в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствуют данные официального сайта воздушной гавани за …


Коронавирус выявлен у 14 человек в Республике Крым
Коронавирус выявлен у 14 человек в Республике Крым

За 6 июня на территории Республики Крым выявлено 14 новых случаев коронавируса, из них два – завозные. Девять заболевших обнаружены …


Свидетель по делу банды главного киллера России заявил о похищении сына
Свидетель по делу банды главного киллера России заявил о похищении сына

Российский адвокат Константин Скрыпник, который проходит свидетелем по делу банды главного киллера России Аслана Гагиева (Джако), заявил, что его сына …


Стало известно о рекордной закупке «Газпрома»
Стало известно о рекордной закупке «Газпрома»

Компания «Газпром Инвест» объявила тендер на закупку рекордной партии труб большого диаметра (ТБД) на сумму почти 100 миллиардов рублей. Об …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты