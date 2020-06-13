КПРФ определилась с кандидатов в губернаторы Севастополя

В севастопольском отделении «Справедливой России» сегодня также единодушно поддержали Александра Романовича, депутата Госдумы шестого созыва.

«Принято единогласное решение о выдвижении кандидата на предстоящие выборы губернатора – Кияшко Роман Владимирович», – приводит «Интерфакс-Юг» сообщение пресс-службы партии.

На конференции КПРФ в субботу, 13 июня, принято положительное решение по кандидатуре депутата Законодательного собрания Севастополя Романа Кияшко.

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