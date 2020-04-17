Красногорский психоневрологический интернат переведут в режим обсерватора

17 апреля 2020     30
Красногорский психоневрологический интернат переведут в режим обсерватора

На две недели персонал останется вместе с подопечными в учреждении.

«Мы закрываем Красногвардейский психоневрологический интернат как обсерватор. Со вторника», – рассказала на заседании оперативного штаба министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская.

Сотрудников интерната обещают обеспечить горячим питанием и средствами защиты.

Причиной закрытия интерната стало то, что жена коллеги мужчины, заболевшего коронавирусом, является сотрудницей Красногвардейского психоневрологического интерната. В учреждении находятся около 300 пациентов и столько же персонала.

Источник: Вести.Севастополь

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