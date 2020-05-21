Крым получит новые тест-системы, позволяющие выявить коронавирус за 15 минут

Сегодня глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что провел переговоры с компанией, которая начала выпуск новых тест-систем, позволяющих в течение 15 минут определить наличие коронавируса у человека. Их эффективность подтверждена Минздравом России и Роспотребнадзором.

Чтобы не делать рекламу предприятию, Аксенов не сообщил его название, но сказал, что договоренность о поставке на полуостров необходимого количества тест-систем – это 25 тысяч штук – достигнута. Завтра будет подписан договор.

Для тестирования берут кровь из пальца. Новые системы хотят использовать сначала для быстрого выявления зараженных в уже существующих очагах и для детей, которые будут отдыхать в международном центре “Артек”, а позже для всех въезжающих в Крым.

Источник: Вести.Севастополь