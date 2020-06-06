Крым ждёт аномально жаркая неделя

С 6 июня в Крыму погода становится по-настоящему летней, а на следующей неделе — аномально жаркой.

Начался июнь в Крыму с температур на 4,4 градуса ниже нормы. Но уже в воскресенье, 7 июня, воздух на полуострове, местами, прогреется до +34.

«Днём +30…+35, а это заявка на околорекордные значения или даже на установку новых температурных максимумов», – рассказал в эфире радио «Спутник» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он уточнил, что на следующей неделе погода на полуострове будет солнечной, осадков не ожидается.

Источник: Вести.Севастополь