Крымчане массово поехали на фотосессии в маковые поля

24 мая 2020     18
Крымчане массово поехали на фотосессии в маковые поля

В Крыму распустились маки. Больше всего таких полей в степях и предгорье, в Бахчисарайском и Симферопольском районах, а также на подъезде к Севастополю.

Маки никто специально не выращивает, это растение высевается само по себе, и потому поля «мигрируют»: следующей весной красным станет уже совсем другое поле, а не то, где люди массово фотографировались в прошлом году.

На поля устремились сотни крымчан, чтобы успеть сделать яркие фотографии. Маки в Крыму обычно распускаются в конце мая и цветут недолго.

Сорт мака, который массово растет в Крыму вдоль дорог, не содержит в себе наркотических веществ. Он абсолютно безопасен. История про девочку Элли, идущую в Изумрудный город, которая со своими друзьями заснула на таком поле – в Крыму в принципе невозможна, пишут РИА Новости Крым.
 

Служба информации «Вести.Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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