Крымчанин может получить пожизненное наказание за убийство своих приятелей

23 апреля 2020     4
Крымчанин может получить пожизненное наказание за убийство своих приятелей

Верховный суд Республики Крым рассмотрит уголовное дело об убийстве двух жителей Бахчисарая.

Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего крымчанина, подозреваемого в убийстве двух человек. 

Правоохранители установили, что обвиняемый летом прошлого года в состоянии алкогольного и наркотического опьянения зарезал кухонным ножом своих собутыльников. В процессе распития спиртных напитков между знакомыми внезапно вспыхнула ссора, в ходе которой злоумышленник причинил смерть двум своим приятелям.

За умышленное причинение смерти двум лицам мужчине грозит максимальное наказания в виде пожизненного лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Источник: Вести.Севастополь

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