Крымчанин обвиняемый в изнасиловании и убийстве ребенка взят под стражу

3 июня 2020     16
Крымчанин обвиняемый в изнасиловании и убийстве ребенка взят под стражу

39-летнему жителю крымского поселка Ленино задержанному по подозрению в убийстве шестилетней девочки, сопряженном с изнасилованием, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ленинский районный суд Республики Крым постановил избрать в отношении гражданина меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 августа.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме, сообщает РИА «Новости Крым» со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее, 31 мая отец девочки, находясь на берегу водоема в состоянии алкогольного опьянения, отпустил дочку с приятелем, который вызвался проводить ее до дома. По дороге мужчина начал приставать к девочке, совершил в отношении нее преступление сексуального характера, а затем столкнул ребенка в воду. Подозреваемый дал следователям признательные показания и на месте рассказал и показал, как совершал преступления.

Источник: Вести.Севастополь

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