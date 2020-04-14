Крымчанин отправится под суд за дачу взятки начальнику районного отдела ГИБДД

За покушение на дачу взятки начальнику отдела ГИБДД по Раздольненскому району Республики Крым в отношении автовладельца возбуждено уголовное дело.

Крымские правоохранители установили, что 49-летний местный житель пытался вернуть со штрафстоянки свой автомобиль, который был изъят у него за неоднократное управление в нетрезвом виде, с помощью взятки сотруднику ГИБДД. Он пытался дать взятку в размере 30 тысяч рублей начальнику отдела ГИБДД ОМВД по Раздольненскому району.

Отказавшись от взятки, начальник отдела ГИБДД доложил надлежащим образом о произошедшем, сообщает Главное следственное управление СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

В настоящее время проводится расследование обстоятельств происшествия. Мужчина может получить наказание в виде штрафа до девяностократной суммы взятки либо лишения свободы на срок до 12 лет.

Источник: Вести.Севастополь