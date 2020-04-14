Крымчанин отправится под суд за попытку дать взятку начальнику районного отдела ГИБДД

14 апреля 2020     12
Крымчанин отправится под суд за попытку дать взятку начальнику районного отдела ГИБДД

На автовладельца возбуждено уголовное дело за покушение на дачу взятки начальнику отдела ГИБДД по Раздольненскому району Крыма.

Крымские правоохранители установили, что 49-летний местный житель пытался вернуть со штрафстоянки свой автомобиль, который был изъят у него за неоднократное управление в нетрезвом виде. Он пытался дать взятку в размере 30 тысяч рублей начальнику отдела ГИБДД.

Отказавшись от взятки, сотрудник Госавтоинспекции доложил о произошедшем своему руководству, сообщает Главное следственное управление СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

В настоящее время проводится расследование обстоятельств происшествия. Мужчина может получить наказание в виде штрафа до девяностократной суммы взятки либо лишиться  свободы на срок до 12 лет.

Источник: Вести.Севастополь

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