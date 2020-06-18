«Крымская солидарность», поддерживающая террористов, управляется извне

В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону продолжается процесс над восемью жителями Бахчисарая. Они обвиняются в участии в исламской организации «Хизб ут-Тахрир», которая признана в России террористической.

В ряде украинских средств массовой информации их называют «политзаключёнными» и активистами общественного движения «Крымская солидарность». Чем занимается это движение на полуострове? Почему у радикального ислама до сих пор находятся последователи?

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Более 15 тысяч подписчиков, большинство с иностранным гражданством. Это страница «Крымской солидарности» в одной из популярных соцсетей. Здесь можно прочитать, что «общественное движение было создано как неформальная правозащитная организация для защиты жертв политических репрессий». В том числе уже осуждённых или находящихся под следствием членов «Хизб ут-Тахрир»*. Официально «Крымская солидарность» оказывает им правовую помощь, а семьям – финансовую поддержку. Но, по мнению ряда экспертов, есть и нелегальное направление работы, это конспиративная деятельность региональных ячеек запрещённой в России организации. В нашей стране она признана террористической.

«Именно «Хизб ут-Тахрир»* провозгласил, что халифат превыше всего. И даже было такое: пусть строят, придёт халиф и мы это всё отнимем. Это всё материально. То есть дворец, который построило государство, халифат придёт, и мы заберём, будем пользоваться. Не прикладывая усилий, военным путём, отнять и присвоить себе. Опять-таки, материальная заинтересованность», – рассказывает председатель местной религиозной организации мусульман Севастополя Энвер Ресульев.

В соседнем государстве в идеологии и деятельности запрещённой в нашей стране организации «Хизб ут-Тахрир»* до сих пор не видят ничего противозаконного. До 2014 года, по оценкам правоохранительных органов, на полуострове насчитывалось около 10 тысяч последователей этого движения. Они устраивали многочисленные митинги в центре Симферополя. Финансирование шло «извне», ведь Крым всегда входил в сферу геополитических интересов разных стран. А для их достижения некоторые державы нередко используют именно радикальный ислам.

«Эти организации, эти течения использовались в разные времена и по сегодняшний день именно, как политические инструменты. Как инструменты давления, потому что их очень легко использовать. И, между прочим, многие из членов этих организаций не знают, на кого они работают. Есть оболочка религиозная, которая снабжается теологами, и которая основана не на чистом исламе, а на толковании Корана и Суны. Поэтому и существуют расхождения, понятия на самом деле Ислам так предлагает или нет», – поясняет кандидат политических наук, доцент СевГУ Аммар Канах.

После воссоединения Крыма с Россией последователи запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир»* оказались вне закона. Часть из них сразу покинула территорию полуострова, но остались и те, кто решил продолжить пропагандировать за создание в Крыму и на юге Украины исламского государства. Они распространяли листовки и литературу, проводили агитацию, пытаясь привлечь новых сторонников. Правоохранительные органы провели серию оперативных мероприятий, результатом стали судебные процессы и обвинительные приговоры.

«После арестов некоторых товарищей из «Хизб ут-Тахрир»*, а я был на заседаниях судебных, своё отношение высказал. После этих арестов в мечети те, кто говорил о том, что они представители «Хизб ут-Тахрир»*, они сбрили бороды и здесь никаких больше движений. Они перестали всё проводить», – говорит председатель местной религиозной организации мусульман Севастополя Энвер Ресульев.

По заявлению заместителя начальника главка МВД России по противодействию экстремизму Владимира Макарова, уже в 2015 году количество сторонников запрещённой организации в Крыму снизилось до 2,5 тысячи человек. Сколько их сейчас, точно неизвестно, периодическую активность «Хизб ут-Тахрир»* на полуострове в правоохранительных органах напрямую связывают с финансовыми потоками из-за рубежа.

«Эта партия запрещена почти по всему миру. Но на Украине не запрещена, в Англии не запрещена, в Германии запрещена. Эти моменты доказывают, что их кто-то использует, кто-то заинтересован в их развитии. Но в отличии от других организаций радикального толка, можно сказать, что они не имеют большой вес на Ближнем Востоке, в Арабском мире», – отмечает кандидат политических наук, доцент СевГУ Аммар Канах.

В тоже время запрещённая в России организация «Хизб ут-Тахрир»* регулярно пытается «напомнить о себе» на территории постсоветского пространства. Правда, насколько эти попытки эффективны – спорный вопрос. Статистика новейшей истории Крыма такова: лишены свободы 62 члена организации, 22 приговорены к лишению свободы. По делам восьми человек идут судебные процессы, ещё 34 находятся под следствием.

* организация, признанная на территории Российской Федерации террористической

Источник: Вести.Севастополь