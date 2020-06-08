Крымские байкеры почтили память моряков-десантников, погибших в Евпатории

8 июня 2020     7
Крымские байкеры почтили память моряков-десантников, погибших в Евпатории

50 лет назад на берегу моря был установлен памятник тактическому десанту Красной армии. Участники мотоклубов со всех концов Крыма приехали к памятнику, чтобы почтить память героев.

В 1941 году усиленный батальон морской пехоты высадился у берегов Евпатории для освобождения города. В рамках операции первый эшелон десанта за несколько часов освободил часть города, но основные силы не смогли спуститься с кораблей на берег из-за сильного шторма. Планировавшееся наступление сорвал затянувшийся шторм, и корабли со вторым эшелоном десанта отправились в Севастополь, оставив без подкрепления бойцов. Два дня героически сражались десантники за Евпаторию, пока отряд был не уничтожен.  Из 700 десантников в живых осталось меньше сотни – это те, кто смог прорваться к партизанским отрядам.

Бессмертный подвиг моряков запечатлен в девятиметровом монументе на трассе «Евпатория – Симферополь».

Источник: Вести.Севастополь

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