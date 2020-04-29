Крымские депутаты предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве

В Крыму бывшие депутаты Симферопольского Горсовета обвиняются в покушении на мошенничество.

Следователи направили на рассмотрение в суд уголовное дело в отношении бывших депутатов Симферопольского государственного совета, обвиняемых в покушение на мошенничество в особо крупном размере.

Как установили правоохранители, два депутата пытались обманным путем похитить 1,7 миллионов рублей у местной жительницы. Граждане обещали ей за эти деньги организовать передачу в собственность земельного участка, при содействии сотрудников администрации города Судака. До вступления Крыма в состав России данный участок находился на праве постоянного бессрочного пользования у ГСК «Горный».

Злоумышленники заключены под стражу. Своей вины не признают. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем Генерального прокурора Российской Федерации обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Вести.Севастополь