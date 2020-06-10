Крымские музеи откроются с 15 июня

Кроме того, снятие режима самоизоляции с 15 июня отменяет необходимость помещения в обсерваторы приезжающих из других регионов. Эта мера продолжит действовать только для прибывших из-за границы.

«С соблюдением всех мер осторожности. Группы будут 10-12 человек. Будет соблюдаться социальная дистанция», – приводит Крыминформ слова министр культуры РК Арины Новосельской.

В указ главы Республики Крым о режиме повышенной готовности внесены правки, исключающие запрет на работу музеев.

В Крыму скончалась пациентка с коронавирусом В реанимации Симферопольской больницы 9 июня скончалась пациентка с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция». У женщины была зафиксирована двухсторонняя пневмония, пациентка …



Названа дата выборов губернатора Севастополя Депутаты Законодательного собрания Севастополя утвердили дату проведения выборов главы города. Внеочередное заседание Законодательного собрания получилось рекордно коротким. Депутаты рассматривали всего …



В Севастополе не выявлено больных коронавирусом На утро 10 июня в Севастополе новых случаев коронавируса не зафиксировано, как и днём ранее. Всего с начала года в …



Крымские музеи откроются с 15 июня В указ главы Республики Крым о режиме повышенной готовности внесены правки, исключающие запрет на работу музеев. «С соблюдением всех мер …

