Крымские музеи откроются с 15 июня

В указ главы Республики Крым о режиме повышенной готовности внесены правки, исключающие запрет на работу музеев.
«С соблюдением всех мер осторожности. Группы будут 10-12 человек. Будет соблюдаться социальная дистанция», – приводит Крыминформ слова министр культуры РК Арины Новосельской.
Кроме того, снятие режима самоизоляции с 15 июня отменяет необходимость помещения в обсерваторы приезжающих из других регионов. Эта мера продолжит действовать только для прибывших из-за границы.
Источник: Вести.Севастополь