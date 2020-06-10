Крымские музеи откроются с 15 июня

10 июня 2020     6
Крымские музеи откроются с 15 июня

В указ главы Республики Крым о режиме повышенной готовности внесены правки, исключающие запрет на работу музеев.

«С соблюдением всех мер осторожности. Группы будут 10-12 человек. Будет соблюдаться социальная дистанция», – приводит Крыминформ слова министр культуры РК Арины Новосельской.

Кроме того, снятие режима самоизоляции с 15 июня отменяет необходимость помещения в обсерваторы приезжающих из других регионов. Эта мера продолжит действовать только для прибывших из-за границы.

Источник: Вести.Севастополь

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