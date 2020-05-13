Крымские пограничники спасли из рыболовных сетей дельфина

В естественную среду обитания выпущено более 100 ценных и особо ценных рыб, в том числе белуга и дельфин азовка.

За период камбальной путины, с 1 февраля по 10 мая, сотрудниками погрануправления предотвращён ущерб водным биологическим ресурсам региона в размере 940 тысяч рублей. За нарушение природоохранного законодательства открыто 38 административных дел, общая сумма штрафов превысила 550 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Республике Крым.

Источник: Вести.Севастополь