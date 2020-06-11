Крымские пограничники усиливают контроль за выловом рыбы в Чёрном море

С начала года патрульные отряды пограничной службы обнаружили в море 50 нарушителей правил рыбной ловли. Сейчас, когда вода нагревается, кефаль, ставрида и другие виды подходят ближе к берегам. Поэтому профилактических рейдов в акваториях станет больше.

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Отряд Антона Елисеева патрулирует акваторию южного берега Крыма. Сотрудники пограничного управления следят за тем, чтобы люди не нарушали правила рыболовства. Регламент простой: в Азовском и Чёрном морях действуют квоты на любительский лов. Один человек за сутки может добыть 10 килограммов барабули, по 7,5 килограммов камбалы калкан и кефали, 5 килограммов ставриды.

«Рыба должна быть поймана „за рот“, как рыбаки говорят. Вся остальная, пойманная за любую другую часть тела рыбы — считается нечестно пойманной. Правила рыболовства подразумевают ограничения для создания условий, чтобы сохранить водные биоресурсы», — поясняет сотрудник погрануправления ФСБ России по РК Антон Елисеев.

По закону, рыболовам-любителям нельзя использовать электроудочку, сети, сачки, ловушки и другие «неспортивные» способы.

В акватории ялтинского грузового порта, его сотрудники заметили двух мужчин в водолазных костюмах. Предположительно, это браконьеры, которые занимаются подводной охотой.

«Проверили, что подводный охотник охотится ружьём, без аквалангов. То есть законно, в соответствии с правилами рыболовства», — говорит Антон Елисеев.

Далее отряд проверяет рыбаков на лодках. По правилам, на удочку допустимо крепить не более десяти крючков.

«Вода была холодная. Вчера-сегодня вода потеплела, рыба подошла», — говорит рыбак.

Другим рыбакам повезло больше — «клюнуло». Добыча редкая и ядовитая: черноморский скат-хвостокол.

Что касается наказания за нарушение правил рыболовства, то для физических лиц предусмотрены штрафы в размере от двух до пяти тысяч рублей. Кроме этого, придётся компенсировать незаконный объём добычи по её рыночной стоимости. Сотрудники погрануправления говорят, что рисковать нет смысла: когда вода прогреется, рыба подойдёт к берегам и улова хватит на всех.

Ростислав Колмагоров, Виталий Козловский

Источник: Вести.Севастополь