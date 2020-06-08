Крымские ученые создали уникальный резерватор генофонда растений

Сотрудники «НИИСХ Крыма» собрали коллекцию ценных генотипов эфиромасличных, пряно-ароматических и лекарственных растений для селекции и научных программ.

В резерваторе более тысячи сортообразцов из 28 стран мира. Третья часть собранного генофонда составляют дикие растения, более 30% – клоны, а 11% – гибриды вегетативно размножаемых культур. Коллекция полезна в работе селекционеров по созданию новых конкурентоспособных сортов растений, изучению признаков и доноров высокой урожайности, обладающих устойчивостью к болезням и вредителям, сообщает портал «Научная Россия». Особый интерес у крымских аграриев возник к засухоустойчивым культурам, в связи с нынешним дефицитом воды в регионе.

Источник: Вести.Севастополь