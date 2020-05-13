Крымские власти продлили запрет на посещение лесов

В Республике Крым продлен запрет на посещение лесов из-за особой пожарной опасности.

Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что это решение принято из-за установившейся засушливой погоды, а не в связи с пандемией коронавируса.

Ранее введенный на территории Крыма особый противопожарный режим закончился 11 мая. С сегодняшнего дня приказом министерства экологии пожароопасный период продлен до конца этого месяца», рассказал председатель совета министров Юрий Гоцанюк на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции.

Во время действия режима гражданам запрещено въезжать в леса на автомобилях, разводить костры, сжигать мусор и сухую траву.

Источник: Вести.Севастополь