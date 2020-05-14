Крымский блогер получил реальный срок за пропаганду терроризма

14 мая 2020     12
Крымский блогер получил реальный срок за пропаганду терроризма

Апелляционный военный суд утвердил приговор блогеру и медиакоординатору неформального движения «Крымской солидарности» Нариману Мемедеминову. 

Об этом сообщает пресс-служба окружного военного суда. Мемедеминов был задержан сотрудниками ФСБ России по Республике Крым и Севастополю весной 2018 года в Бахчисарайском районе. Он был осужден за публичные призывы к террористической деятельности на 2,5 года колонии поселения. В 2013 году подсудимый размещал в сети Интернет видеозаписи о запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир»* и публично оправдывал терроризм. Свою блогер свою вину на суде не признал, ссылаясь на то, что в момент размещения видео Крым принадлежал Украине, где деятельность «Хизб ут-Тахрир»* никак не регламентируется.

В апелляции осужденному отказано и приговор Южного военного окружного суда был оставлен без изменений. Нариману Мемедеминову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 6 месяцев в колонии-поселении. Кроме этого блогер лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов на срок 2 года.

*запрещённая в России международная террористическая организация

Источник: Вести.Севастополь

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