Крымский блогер получил реальный срок за пропаганду терроризма

Апелляционный военный суд утвердил приговор блогеру и медиакоординатору неформального движения «Крымской солидарности» Нариману Мемедеминову.

Об этом сообщает пресс-служба окружного военного суда. Мемедеминов был задержан сотрудниками ФСБ России по Республике Крым и Севастополю весной 2018 года в Бахчисарайском районе. Он был осужден за публичные призывы к террористической деятельности на 2,5 года колонии поселения. В 2013 году подсудимый размещал в сети Интернет видеозаписи о запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир»* и публично оправдывал терроризм. Свою блогер свою вину на суде не признал, ссылаясь на то, что в момент размещения видео Крым принадлежал Украине, где деятельность «Хизб ут-Тахрир»* никак не регламентируется.

В апелляции осужденному отказано и приговор Южного военного окружного суда был оставлен без изменений. Нариману Мемедеминову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 6 месяцев в колонии-поселении. Кроме этого блогер лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов на срок 2 года.

*запрещённая в России международная террористическая организация

Источник: Вести.Севастополь