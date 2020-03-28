Крымский мост присоединится к всемирной акции «Час земли»

В поддержку экологической акции «Час земли» архитектурная подстветка Крымского моста будет отключена на один час.

Световую иллюминацию на Крымском мосту сегодня отключат в 20:30 в поддержку международной акции «Час Земли». Сообщение об этом появилось в социальных сетях Крымского моста.

«Присоединяюсь к акции «Час Земли». На 60 минут в 20:30 отключу свою архитектурную подсветку в поддержку планеты», – опубликовано в соцсети.

«Час земли» это глобальная международная акция напоминающая жителям планеты о проблемах экологии. Участники её одновременно отключают на один час свет и электроприборы.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото: Информационный центр «Крымского моста»

Источник: Вести.Севастополь