Крымский мост присоединится к всемирной акции «Час земли»

В поддержку экологической акции «Час земли» архитектурная подстветка Крымского моста будет отключена на один час.
Световую иллюминацию на Крымском мосту сегодня отключат в 20:30 в поддержку международной акции «Час Земли». Сообщение об этом появилось в социальных сетях Крымского моста.
«Присоединяюсь к акции «Час Земли». На 60 минут в 20:30 отключу свою архитектурную подсветку в поддержку планеты», – опубликовано в соцсети.
«Час земли» это глобальная международная акция напоминающая жителям планеты о проблемах экологии. Участники её одновременно отключают на один час свет и электроприборы.Служба информации «Вести – Севастополь» Фото: Информационный центр «Крымского моста»
Источник: Вести.Севастополь