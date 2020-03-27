Крымского адвоката подозревают в покушении на мошенничество

Член адвокатской палаты Республики Крым подозревается в покушении на мошенничество в крупном размере.
Вечером 25 марта, находясь в собственном автомобиле в городе Симферополе, адвокат получил 450 тысяч рублей, которые якобы намеревался передать сотрудникам правоохранительных органов за смягчение меры ответственности за преступление, совершённое гражданином. Реализовать замысел ему помешали сотрудники УФСБ по Крыму и Севастополю. Реальной возможности повлиять на суд и следствие у мужчины не было.
Возбуждено уголовное дело, ведётся расследование, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Крыму и Севастополю.Служба информации «Вести – Севастополь» Фото: ГСУ СКР по Крыму и Севастополю
Источник: Вести.Севастополь