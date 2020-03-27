Крымского адвоката подозревают в покушении на мошенничество

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото: ГСУ СКР по Крыму и Севастополю

Возбуждено уголовное дело, ведётся расследование, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Крыму и Севастополю.

Вечером 25 марта, находясь в собственном автомобиле в городе Симферополе, адвокат получил 450 тысяч рублей, которые якобы намеревался передать сотрудникам правоохранительных органов за смягчение меры ответственности за преступление, совершённое гражданином. Реализовать замысел ему помешали сотрудники УФСБ по Крыму и Севастополю. Реальной возможности повлиять на суд и следствие у мужчины не было.

Член адвокатской палаты Республики Крым подозревается в покушении на мошенничество в крупном размере.

Крымского адвоката подозревают в покушении на мошенничество Член адвокатской палаты Республики Крым подозревается в покушении на мошенничество в крупном размере. Вечером 25 марта, находясь в собственном автомобиле …



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