Крымского адвоката подозревают в покушении на мошенничество

27 марта 2020     17
Крымского адвоката подозревают в покушении на мошенничество

Член адвокатской палаты Республики Крым подозревается в покушении на мошенничество в крупном размере.

Вечером 25 марта, находясь в собственном автомобиле в городе Симферополе, адвокат получил 450 тысяч рублей, которые якобы намеревался передать сотрудникам правоохранительных органов за смягчение меры ответственности за преступление, совершённое гражданином. Реализовать замысел ему помешали сотрудники УФСБ по Крыму и Севастополю. Реальной возможности повлиять на суд и следствие у мужчины не было.

Возбуждено уголовное дело, ведётся расследование, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Крыму и Севастополю.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото: ГСУ СКР по Крыму и Севастополю

Источник: Вести.Севастополь

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