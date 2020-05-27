Крымского предпринимателя будут судить за изготовление опасного алкоголя

В январе 2020 года предприниматель приобрёл 25,5 литра спиртосодержащей жидкости для наружного применения. Из неё, с помощью добавок, мужчина изготавливал алкогольные напитки и разливал по бутылкам известных марок.

Реализовывал суррогат предприниматель через свой продуктовый магазин, к чему привлёк продавца. Во время обыска по месту жительства подозреваемого также была изъята партия поддельного алкоголя. По заключению экспертов, употребление этой продукции могло повлечь вред здоровью или смерть. Расследование уголовного дела завершено. Оно передано в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ГCУ СК РФ по Крыму и Севастополю.

Источник: Вести.Севастополь