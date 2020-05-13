Кто из родителей может оформить ежемесячную детскую выплату

Ежемесячную выплату на детей теперь могут получить не только семьи, имеющие право на материнский капитал. Также родившие или усыновившие первого ребёнка с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.

Любой родитель может подать заявление в электронном виде через портал Госуслуг, а также по предварительной записи через МФЦ или клиентскую службу Пенсионного фонда. Принимают документы до конца сентября. А с начала июня семьи с детьми от 3 до 16 лет могут подать заявление на получение единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей. Об этом на пресс-конференции рассказала управляющий севастопольским отделением Пенсионного фонда Светлана Бугаенко.

«Единовременная выплата положена на каждого ребенка. То есть, если в семье пять таких детей, значит на каждого ребенка будет выплачено 10 тысяч рублей. Заявление также может подавать один из родителей – либо папа, либо мама», – говорит управляющий отделением Пенсионного фонда России по Севастополю Светлана Бугаенко. – Банковский счет указывается исключительно того человека, который подает заявление. То есть нельзя сделать так, чтобы заявление подавал папа, а банковский счет был указан мамы».

Выплаты предоставляют только гражданам России. У детей также должно быть российское гражданство. При этом, если свидетельство о рождении было выдано при Украине, то менять его для получения выплат не обязательно. На сегодняшний день денежные средства получили уже пять тысяч семей.

Источник: Вести.Севастополь