Кто из родителей может оформить ежемесячную детскую выплату

13 мая 2020     14
Кто из родителей может оформить ежемесячную детскую выплату

Ежемесячную выплату на детей теперь могут получить не только семьи, имеющие право на материнский капитал. Также родившие или усыновившие первого ребёнка с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года. 

Любой родитель может подать заявление в электронном виде через портал Госуслуг, а также по предварительной записи через МФЦ или клиентскую службу Пенсионного фонда. Принимают документы до конца сентября. А с начала июня семьи с детьми от 3 до 16 лет могут подать заявление на получение единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей. Об этом на пресс-конференции рассказала управляющий севастопольским отделением Пенсионного фонда Светлана Бугаенко.

«Единовременная выплата положена на каждого ребенка. То есть, если в семье пять таких детей, значит на каждого ребенка будет выплачено 10 тысяч рублей. Заявление также может подавать один из родителей – либо папа, либо мама», – говорит управляющий отделением Пенсионного фонда России по Севастополю Светлана Бугаенко. – Банковский счет указывается исключительно того человека, который подает заявление. То есть нельзя сделать так, чтобы заявление подавал папа, а банковский счет был указан мамы».

Выплаты предоставляют только гражданам России. У детей также должно быть российское гражданство. При этом, если свидетельство о рождении было выдано при Украине, то менять его для получения выплат не обязательно. На сегодняшний день денежные средства получили уже пять тысяч семей.

Источник: Вести.Севастополь

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