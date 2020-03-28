Лаборатории Крыма будут делать тесты на коронавирус

Одна из государственных лабораторий Крыма на следующей неделе сможет получить лицензию на обработку тестов на коронавирус, результаты которых будут известны в самое короткое время.

Также лаборатория “Гемотест” заявила о том, что сможет брать такие анализы. Пока речь идёт лишь о людях, у которых есть подозрение на коронавирус, а не всех желающих. Это позволит протестировать большее число людей.

Сегодня на заседании крымского оперативного штаба по противодействию коронавирусу было озвучено, что стоимость одного такого анализа пока составляет 1900 рублей, но Аксёнов попросил разобраться, из чего складывается такая цена, чтобы частные лаборатории под видом помощи не пытались заработать на общей беде.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь