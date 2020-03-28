Лаборатории Крыма будут делать тесты на коронавирус

28 марта 2020     20
Лаборатории Крыма будут делать тесты на коронавирус

Одна из государственных лабораторий Крыма на следующей неделе сможет получить лицензию на обработку тестов на коронавирус, результаты которых будут известны в самое короткое время. 

Также лаборатория “Гемотест” заявила о том, что сможет брать такие анализы. Пока речь идёт лишь о людях, у которых есть подозрение на коронавирус, а не всех желающих. Это позволит протестировать большее число людей. 

Сегодня на заседании крымского оперативного штаба по противодействию коронавирусу было озвучено, что стоимость одного такого анализа пока составляет 1900 рублей, но Аксёнов попросил разобраться, из чего складывается такая цена, чтобы частные лаборатории под видом помощи не пытались заработать на общей беде. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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