Лайнер «Князь Владимир» отменил часть летних круизов

Круизный лайнер «Князь Владимир» вслед за отменой весенних рейсов отменил и рейсы в июне.
Как сообщил оператор перевозок – компания «Черноморские круизы», это связано с нестабильной эпидобстановкой и продлением карантина на территории Краснодарского края.
Лайнер курсирует между городами черноморского побережья России. Туристам отменённых рейсов предложено перенести путешествие на 2021 год. Стоимость путевки и категория каюты при этом сохранятся.
В компании рассчитывают, что круизы возобновятся в середине июля.
Источник: Вести.Севастополь