Лайнер «Князь Владимир» отменил часть летних круизов

29 мая 2020     8
Лайнер «Князь Владимир» отменил часть летних круизов

Круизный лайнер «Князь Владимир» вслед за отменой весенних рейсов отменил и рейсы в июне.

Как сообщил оператор перевозок – компания «Черноморские круизы», это связано с нестабильной эпидобстановкой и продлением карантина на территории Краснодарского края.

Лайнер курсирует между городами черноморского побережья России. Туристам отменённых рейсов предложено перенести путешествие на 2021 год. Стоимость путевки и категория каюты при этом сохранятся.

В компании рассчитывают, что круизы возобновятся в середине июля.

Источник: Вести.Севастополь

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