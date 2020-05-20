Легендарному бригу Черноморского флота «Меркурий» исполнилось 200 лет

19 мая 2020 года исполняется 200 лет со дня спуска на воду легендарного брига Черноморского флота «Меркурий».
200 лет назад со стапеля Севастопольского адмиралтейства сошел на воду 18-ти пушечный бриг «Меркурий», имя которого стало символом мужества, верности присяге и воинскому долгу.
В этот день в Севастопольской кают-компании состоялась встреча руководства Севастопольского морского собрания и военно-исторического объединения «32-й флотский экипаж – команда 18-ти пушечного брига «Меркурий». Между организациями и общественно-патриотическим центром Севастопольской кают-компанией было достигнуто соглашение о сохранении традиций Черноморского флота. В рамках него, планируют проводить военно-патриотическую работу среди военной и гражданской молодежи Севастополя. Соглашение о будущем взаимодействии подписал командир 32-го флотского экипажа капитан 2-го ранга Игорь Фролов и директор Севастопольской кают-компании Валентина Ковалева, а почетными гостями на мероприятии стали руководители Севастопольского морского собрания Виктор Кот и Андрей Жидилев.
Сообщества моряков по традиции в мае отмечают «Меркурьевские дни» – 19 мая корабельный праздник легендарного брига, а 26 мая – день воинской славы России – победу небольшого русского корабля над двумя турецкими линейными кораблями, которые более чем в 10 раз превосходили его по численности артиллерии и имели преимущества в скорости хода. За беспримерный подвиг в бою с турецкими линкорами, совершенный под руководством капитан-лейтенанта Александра Казарского, бриг был награжден уникальной коллективной наградой – кормовым Георгиевским Андреевским флагом. Все офицеры получили боевые ордена, произведены в следующие чины, матросы в полном составе стали георгиевскими кавалерами и получили пожизненную пенсию от государства.
26 мая состоится празднование очередной годовщины славной победы брига «Меркурий».
Источник: Вести.Севастополь